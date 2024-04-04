Первая ракетка Казахстана пробился в четвертьфинал турнира в Португалии

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов успешно стартовал на турнире категории АТР-250 в португальском Эшториле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Казахстанец в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром одержал уверенную победу над аргентино-испанской парой Педро Качин/Педро Мартинез - 6:3, 6:2. Александр и Гонсало вышли в четвертьфинал.

Их соперники по следующей стадии определятся вечером в четверг, в поединке Владя Корня (Румыния) и Петра Ноуза (Чехия) с дуэтом Джейми Фария (Португалия)/Энрике Роша (Португалия).