  • 4 Апреля, 15:07
  • BAIGENEWS

Первая ракетка Казахстана пробился в четвертьфинал турнира в Португалии

Сегодня, 14:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ktf.kz Сегодня, 14:31
Сегодня, 14:31
102
Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов успешно стартовал на турнире категории АТР-250 в португальском Эшториле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Казахстанец в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром одержал уверенную победу над аргентино-испанской парой Педро Качин/Педро Мартинез - 6:3, 6:2. Александр и Гонсало вышли в четвертьфинал.

Их соперники по следующей стадии определятся вечером в четверг, в поединке Владя Корня (Румыния) и Петра Ноуза (Чехия) с дуэтом Джейми Фария (Португалия)/Энрике Роша (Португалия).

Самое читаемое

Наверх