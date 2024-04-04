Первая ракетка Казахстана пробился в четвертьфинал турнира в Португалии
Сегодня, 14:31
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Сегодня, 14:31Сегодня, 14:31
102Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов успешно стартовал на турнире категории АТР-250 в португальском Эшториле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Казахстанец в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром одержал уверенную победу над аргентино-испанской парой Педро Качин/Педро Мартинез - 6:3, 6:2. Александр и Гонсало вышли в четвертьфинал.
Их соперники по следующей стадии определятся вечером в четверг, в поединке Владя Корня (Румыния) и Петра Ноуза (Чехия) с дуэтом Джейми Фария (Португалия)/Энрике Роша (Португалия).
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