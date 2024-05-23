Первая ракетка Казахстана пробилась в полуфинал турнира в Марокко

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина в дуэте с китаянкой Сюй Ифань пробилась в полуфинал турнира категории WTA-250 в марокканском Рабате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

"В четвертьфинале Анна и Сюй одержали волевую победу над британско-китайским дуэтом Хэрриет Дарт – Сю Ван со счетом 0:6, 6:3, 10:7", - говорится в сообщении.

За право сыграть в решающем матче Данилина с Ифань сыграют против японок Эри Ходзуми – Макото Ниномия.