Первая ракетка Казахстана пробилась в полуфинал турнира в Марокко
Сегодня, 10:13
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Сегодня, 10:13Сегодня, 10:13
190Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина в дуэте с китаянкой Сюй Ифань пробилась в полуфинал турнира категории WTA-250 в марокканском Рабате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
"В четвертьфинале Анна и Сюй одержали волевую победу над британско-китайским дуэтом Хэрриет Дарт – Сю Ван со счетом 0:6, 6:3, 10:7", - говорится в сообщении.
За право сыграть в решающем матче Данилина с Ифань сыграют против японок Эри Ходзуми – Макото Ниномия.
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