  • 18 Августа, 19:23
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Перевод госязыка на латиницу обсудил Токаев с вице-президентом НАН

Сегодня, 18:36
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akorda.kz Сегодня, 18:36
Сегодня, 18:36
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вице-президента Национальной академии наук Аскара Джумадильдаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Аскар Джумадильдаев рассказал президенту о деятельности Национальной академии наук в течение последних трёх месяцев и поделился своими предложениями по развитию отечественной науки.

Кроме того, академик высказал своё мнение по поводу перевода казахского языка на латинскую графику.
 
Глава государства отметил, что все высказанные учёным предложения будут рассмотрены, и соответствующие поручения будут даны правительству.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, научно-академическое сообщество должно способствовать появлению в стране фундаментальных научных центров естественно-научного, инженерно-технологического направления, совершенствованию исследовательской работы, предоставлять научно обоснованные рекомендации относительно социально-экономического развития страны.

Глава государства, отметив высокий авторитет академика Аскара Джумадильдаева в обществе, пожелал ему успехов на ответственном посту в Национальной академии наук.

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