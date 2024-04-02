  • 2 Апреля, 18:52
  • BAIGENEWS

Перестрелка произошла в Шымкенте

Сегодня, 17:49
АВТОР
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otyrar.kz Сегодня, 17:49
Сегодня, 17:49
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Фото: otyrar.kz

Драка переросла в перестрелку в Шымкенте. Все участники инцидента задержаны, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в департаменте полиции, 2 апреля во дворе дома по улице Шевченко между ранее знакомыми лицами произошла драка с применением травматического оружия.

Потерпевший от госпитализации отказался.

Начато досудебное расследование.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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