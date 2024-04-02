Перестрелка произошла в Шымкенте
Сегодня, 17:49
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Сегодня, 17:49Сегодня, 17:49
143Фото: otyrar.kz
Драка переросла в перестрелку в Шымкенте. Все участники инцидента задержаны, передаёт BaigeNews.kz.
Как уточнили в департаменте полиции, 2 апреля во дворе дома по улице Шевченко между ранее знакомыми лицами произошла драка с применением травматического оружия.
Потерпевший от госпитализации отказался.
Начато досудебное расследование.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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