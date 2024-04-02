Перестрелка произошла в Шымкенте

Драка переросла в перестрелку в Шымкенте. Все участники инцидента задержаны, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в департаменте полиции, 2 апреля во дворе дома по улице Шевченко между ранее знакомыми лицами произошла драка с применением травматического оружия.

Потерпевший от госпитализации отказался.

Начато досудебное расследование.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.