Пересмотреть параметры прогноза экономического развития страны поручил Бектенов

Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании правительства поручил пересмотреть параметры прогноза экономического развития страны и разработать план по обеспечению экономического роста, передаёт BaigeNews.kz.

"Приоритетной задачей правительства на текущий год и среднесрочный период остается обеспечение стабильного экономического роста на уровне не менее шести процента В этой связи нужно пересмотреть параметры Прогноза социально-экономического развития страны с учетом мер государственной поддержки и вклада новых и реализуемых проектов в развитие отраслей. Поручаю Министерству нацэкономики совместно с отраслевыми госорганами в месячный срок разработать и утвердить План первоочередных действий по обеспечению экономического роста на уровне шести процентов", - сказал Бектенов на заседании правительства.

По словам Бектенова, план должен содержать конкретные и эффективные меры, которые должны быть финансово обеспечены. Поэтому нужно усилить работу Инвестиционного штаба, которого наделили достаточными полномочиями.

"Первостепенная задача министров и акимов – оказывать эффективную и действенную поддержку реализации инвестиционных проектов. Глава государства поставил перед правительством масшабную задачу – увеличить к 2029 году объем национальной экономики в 2 раза до 450 млрд. долл. При этом, за этот период нам необходимо привлечь не менее 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Инвестиции стимулируют рост экономики, позволяют открыть новые производства, рабочие места, развивать инфраструктуру, повышать производительность", - сказал Бектенов.

Он подчеркнул, что, учитывая важную роль инвестиций, как основного драйвера роста ВВП – построение правильной инвестиционной политики является ключевым фактором.

Слаженная работа правительства в данном направлении заключается в создании целостной экосистемы привлечения инвестиций, эффективного сопровождения инвестпроектов, а также условий для своевременной реализации проектов, добавил Бектенов.