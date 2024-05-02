Переобувается в воздухе: брат Нукеновой призвал присяжных не повторять ошибок его семьи

Выступая на судебных прениях по делу об убийстве сестры, Айтбек Амангельды обратил внимание судьи и присяжных заседателей на способность подсудимого к перевоплощению и призвал их не верить словам Бишимбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Это всё подтверждается перевоплощением здесь, в зале суда. Как и вы в зале суда, мы изначально увидели образованного, умного, интеллигентного парня. Так же его Салта видела до брака. Это был абсолютно другой человек. Он жаловался, что прошёл тяжелые испытания в этой жизни, что заслуживает сопереживание и поддержку, что все эти испытания достались ему несправедливо. Мы сделали ошибку со своей стороны. Мы ему поверили. Не повторяйте наши ошибки. Вы по ходу судебного разбирательства видели его настоящее лживое лицо, видели, как слетает маска, как он переобувается в воздухе", - сказал Айтбек Амангельды.

Он попросил судью и присяжных заседателей обратить внимание на то, как подсудимый Бишимбаев меняется в лице, когда разговаривает с судом, со своими защитниками, "которых очевидно он даже не уважает", когда ему задают вопросы женщины.

"Такие люди, как он, понимают только силу. Мы требуем правосудия и справедливого наказания за Салтанат. Также мы никому не пожелаем оказаться на нашем месте и пройти наш путь. Мы хотим сделать всё, чтобы уберечь людей от подобной ситуации и от этого чудовища", - сказал брат погибшей.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Ранее он заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.