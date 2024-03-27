Перелив талых вод устраняют на трассе Семей-граница РФ

Сегодня, 17:33

Сегодня, 17:33

Из-за обильного таяния снега произошёл перелив талых вод через дорожное полотно на трассе республиканского значения "Семей-граница РФ" в районе села Дмитриевка, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате Абайской области уточнили, что ограничения движения нет.

"Транспортное сообщение имеется. Угрозы подтопления жилых домов и дворовых территорий нет", - сказано в сообщении.

На месте работают техника и сотрудники ТОО "Каж Сервис" и местных исполнительных органов. Проводят обваловку и засыпку инертным материалом.