Перелив талых вод устраняют на трассе Семей-граница РФ
Сегодня, 17:33
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Сегодня, 17:33Сегодня, 17:33
58Фото: baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов
Из-за обильного таяния снега произошёл перелив талых вод через дорожное полотно на трассе республиканского значения "Семей-граница РФ" в районе села Дмитриевка, передаёт BaigeNews.kz.
В акимате Абайской области уточнили, что ограничения движения нет.
"Транспортное сообщение имеется. Угрозы подтопления жилых домов и дворовых территорий нет", - сказано в сообщении.
На месте работают техника и сотрудники ТОО "Каж Сервис" и местных исполнительных органов. Проводят обваловку и засыпку инертным материалом.
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