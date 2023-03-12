Перелив талой воды через дорогу произошёл в ЗКО

Фото: РСК ЗКО

О паводковой ситуации в ЗКО рассказал начальник ДЧС области Ернур Утегенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

По его словам, 11 марта с 14:30 производился облёт на вертолёте МИ-8 территорий Теректинского, Таскалинского районов и района Байтерек. Жертв и пострадавших нет, эвакуация населения и отгон скота не производились.

На реке Деркул на 18:00 11 марта уровень воды составлял 520 сантиметров, это опасный уровень. Общее понижение от пика подъёма составило 37 сантиметров. Толщина льда на реке Деркул – 90 сантиметров, промерзание почвы - 115 сантиметров.

В посёлке Зелёное района Байтерек по состоянию на 16:00 11 марта уровень воды составлял 230 сантиметров, подъём на 30 сантиметров. Опасный уровень – 300 сантиметров. Ведётся откачка талой воды.

В Акжаикском районе в настоящее время производится контролируемый пропуск талой воды через автодорогу местного значения Конеккеткен-Жубан-Сайкудык. Уложено 250 мешков возле семи жилых домов, вокруг которых создалась угроза подтопления.

В Чингирлауском районе 11 марта в 12:00 произошёл перелив талой воды через автодорогу Чингирлау-Акшат-Сегизсай (на 108-109 км). Ширина перелива 10-15 метров, глубина - 10 сантиметров. Движение по автодороге не остановлено. На месте работает техника и бригада из пяти человек.

На месте ведётся мониторинг подъёма воды в реке Жіңішке в посёлке Акбулак и в реке Кайынды в посёлке Кайынды. В настоящее время уровень воды в реке спадает.

На реках Деркул, Оленты, Шедерты мониторинг уровня воды ведётся ежечасно. По остальным малым рекам ЗКО уровень воды не достиг критической отметки, мониторинг ведётся каждые четыре часа.

Сообщалось, что по состоянию на утро 11 марта в ЗКО было зарегистрировано 10 фактов подтопления подвальных помещений различных объектов, 13 фактов подтопления придомовых территории частных домов Уральска.

Из-за подтопления талыми водами из общежития медколледжа в Уральске пришлось эвакуировать студентов.