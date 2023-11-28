Переговоры провели президенты Казахстана и Того

В Акорде состоялись переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Тоголезской Республики Фором Эссозимной Гнассингбе, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что исторический визит президента Тоголезской Республики в Казахстан знаменует новую эру в двусторонних отношениях.

"Казахстан очень заинтересован в продвижении всестороннего сотрудничества с Вашей страной. Накануне, в ходе неофициальной беседы мы обсудили имеющиеся возможности, представляющие взаимный интерес для взаимодействия между Казахстаном и Вашей страной. Безусловно, мы располагаемся на разных континентах, в разных регионах, но в условиях международной напряженности мы должны объединять свои усилия. В этой связи Казахстан и Того, как и другие страны, должны держаться вместе, чтобы внести вклад в оздоровление международных отношений", – сказал президент Казахстана.

В ходе встречи Глава государства обозначил основные сферы, на которых Казахстан и Того могли бы сосредоточить свои совместные усилия. По мнению Касым-Жомарта Токаева, необходимо наладить постоянный диалог для продвижения двусторонней и международной повестки дня.