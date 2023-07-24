  • 24 Июля, 12:48
  • BAIGENEWS

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Переговорщики, хакеры, IT-специалисты: в МВД описали портрет интернет-мошенников
BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 12:32
52
Сегодня, 12:32
52
Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Переговорщики, хакеры, IT-специалисты: в МВД описали портрет интернет-мошенников

В министерстве внутренних дел дали описание среднестатистического интернет-мошенника. Как сообщил заместитель департамента криминальной полиции МВД Талгат Шаяхметов, между мошенниками есть распределение ролей, передаёт BaigeNews.kz.

"Основными (мошенниками - прим. Авт.), представляющими наибольшую угрозу, являются хорошо обученные в психологическом плане мужчины и женщины от 25 до 45 лет. Они входят в состав зарубежных ОПГ и работают в сall-центрах, с постоянной дислокацией в странах СНГ. Между ними имеется чёткое распределение ролей: "переговорщики", "хакеры", "IT-специалисты". Исходя из этого, уже понятно, что вся сложность в пресечении их преступной деятельности заключается в их местонахождении, то есть за пределами Казахстана", — сообщил Талгат Шаяхметов на брифинге МВД.

С начала года в стране зарегистрировано более 9,4 тысячи случаев интернет-мошенничества. И сейчас наблюдается динамика их снижения.

Спикер подчеркнул, что некоторые граждане не прислушиваются к рекомендациям полицейских и попадаются на уловки аферистов.

"Для того, чтобы полиция не оставалась с этой проблемой наедине, по поручению министра, в проект "Концепции обеспечения общественной безопасности в партнёрстве с обществом на 2024-2028 годы" вопросам противодействия киберпреступности уделён целый блок. В повышение правовой грамотности населения вовлекаются и иные госорганы вместе с общественностью.

Сегодня во всех регионах созданы подразделения CyberPol — ударно-целевые группы. В их состав входят оперативники, следователи и криминалисты. Они работают по принципу одного окна, что позволяет оперативно взаимодействовать с банковским сектором и операторами сотовой связи", — заключил Талгат Шаяхметов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Журналист
Сегодня, 12:32
52
Поделитесь:
Наверх