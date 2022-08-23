Передовые технологии и безопасность. Делегация Казахстана посетила площадку АЭС “Аккую” в Турции

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Делегация Казахстана посетила место строительства атомной электростанции “Аккую” в Турции. Этот важный для региона объект возводится компанией “Росатом” по соглашению с турецкой стороной. По завершению проекта новая АЭС решит энергетические проблемы региона и создаст множество новых рабочих мест, передает BaigeNews.kz.



Проблема энергодефицита стала особенно актуальна для казахстанцев в этом году. После нескольких веерных отключений электричества в регионах и крупных аварий на ТЭЦ, правительство пришло к выводу, что строительство АЭС – это единственное верное решение. Но для того, чтобы построить подобный объект нужно учесть все факторы и риски.

Именно поэтому делегация Казахстана посетила строительную площадку АЭС “Аккую” в районе Гюльнар провинции Мерсин на юге Турции. Именно там по межправительственному соглашению Турции и России реализуется проект строительства первой турецкой АЭС. Она включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 мегаватт. Первый блок АЭС будет введен в эксплуатацию в 2023 году, к 100-летию образования Турецкой Республики.

АЭС будет вырабатывать электроэнергию на протяжении 60 лет. Планируется, что атомная электростанция обеспечит 10 процентов потребностей Турции в электроэнергии. АЭС будет бесперебойно вырабатывать электроэнергию 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

Член казахстанской делегации, депутат Алматинского областного маслихата Ерик Абитов рассказал, что для его региона, который является потенциальным для строительства АЭС, очень важно изучить опыт строительства подобных объектов и убедиться в их безопасности.

“Мы хотели бы получить ответы на многие вопросы, которые задали бы в первую очередь казахстанцы. В первую очередь нас интересует безопасность, а во-вторую очередь экономическая состовляющая. Я уверен, что АЭС в нашем регионе позволит значительно увеличить энергетические мощности и покрыть все потребности населения. Но разумеется, мы обратим внимание на безопасность и экологическую состовляющую этого проекта. Мы задаем вопросы строителям, инженерам, технологам и проектировщикам”, - рассказал депутат.

По его словам, делегаты от Казахстана уже убедились в том, что технологии применяемые здесь являются передовыми.

“Это новое поколение, их нельзя сравнивать с теми, что использовались в Чернобыле. По итогу этой поездки мы естветственно будем рады ответить на вопросы жителей нашего региона, обсудим это с нашей фракцией и Маслихатом Также мы сейчас изучаем насколько наш регион подходит под строительство АЭС. Вот например поставка оборудования к этой станции осуществляется морским путем, у нас такого открытого выхода к морю нет, поэтому будут предусматриваться другие варианты – автомобильная или железнодорожная поставка. А это в свою очередь позволит развить дороги в нашей области”, - считает он.

Абитов добавил, что строительство АЭС в провинции Мерсин благополучно сказалось на транспортной инфраструктуре региона. Ранее в этой местности почти не было дорог, но теперь появились автомагистрали, а в горах пробиваются туннели.

“Создано около 20-25 тысяч рабочих мест, 80 процентов из них – граждане Турции. Примечательно, что многие услуги оказываются местными поставщиками, что не маловажно. Это применимо и к нашему региону”, - резюмировал он.

Помимо строительства АЭС, компания “Росатом” также берет на себя обязательства по взращиванию высококвалифицированных специалистов среди турецкой молодежи. C 2011 по 2022 год 220 студентов из Турции завершили обучение в российском Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ по программам специалитета по направлениям: “Атомные станции: проектирование, эксплуатация, инжиниринг”, “Радиационная безопасность” и “АСУ ТП”.

Еще 46 человек окончили обучение в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете Петра Великого (СПбПУ). А в настоящее время продолжает обучение в России по целевой программе подготовки специалистов для АЭС “Аккую” 51 турецкий студент.

С 2022 по 2027 годы в вузах Российской Федерации будет проведена подготовка ещё 390 турецких граждан. Всего в процессе обучения эксплуатационного персонала для АЭС “Аккую” планируется подготовить более 600 турецких граждан по атомным и неатомным специальностям.



Первый практический опыт эти специалисты получают именно в России, на полномасштабных тренажерах. В общей сложности подготовку пройдут поочередно семь групп (смен) специалистов из Турции, которые будут принимать участие в управлении новейшими энергоблоками российского дизайна. Все участники программы обучения также получают стипендию, им предоставляется общежитие, а также медицинская страховка.