Передачу осуждённых граждан Казахстана обсудили в Пекине

Фото: пресс-служба МИД РК

Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев провёл встречу с замминистра юстиции КНР Лю Чжицяном, на которой обсуждались вопросы казахстанско-китайского сотрудничества в правовой сфере, а также взаимодействие сторон в рамках многосторонних структур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

Казахстанский дипломат акцентировал внимание на вопросе взаимодействия двух стран в рамках Договора между РК и КНР об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам. Посол Казахстана отметил необходимость внесения корректировок в данный документ для придания дополнительного импульса развитию двусторонних отношений в данной сфере.

Кроме того, Нурышев предложил усилить практическое взаимодействие сторон в рамках Договора между РК и КНР о передаче осуждённых лиц. Документ предусматривает взаимную передачу граждан двух стран, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях РК и КНР.

Замминистра юстиции КНР дал высокую оценку курсу на политические преобразования в Казахстане, обозначенному президентом Касым-Жомартом Токаевым, в особенности в части реформирования судебной и правоохранительной системы страны.

Лю Чжицян отметил важность поднятых казахстанским дипломатом вопросов и выразил готовность в рамках компетенции министерства к их дальнейшей проработке.

По итогам встречи стороны договорились продолжать тесное взаимодействие между посольством Казахстана в Пекине и Министерством юстиции КНР в целях обеспечения надлежащей защиты прав и интересов граждан двух стран.

С 2015 года в соответствии с Договором между РК и КНР о передаче осужденных лиц, китайская сторона передала Казахстану 15 граждан нашей страны, отбывавших на территории КНР сроки за различные правонарушения.