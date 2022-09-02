Пенсионные выплаты увеличат в Казахстане

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В целях их реализации в рамках проекта Социального кодекса будет предусмотрено повышение размеров базовой пенсии и увеличение максимального дохода для исчисления солидарных пенсий, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27 процентов.

"На сегодняшний день в результате проведенных преобразований в Казахстане сформирована многоуровневая пенсионная система, включающая в себя базовую и солидарную пенсии, а также пенсионную выплату из ЕНПФ (формируется за счет пенсионных накоплений работника). Как известно, система солидарных пенсий постепенно сворачивается, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы", - сообщили в ведомстве.

В целях повышения эффективности пенсионной системы и обеспечения граждан адекватными размерами пенсий в рамках проекта Социального кодекса планируется провести следующие преобразования:

1. В период с 2023 по 2027 годы предусматривается поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70 процентов, максимальной – со 100 до 120 процентов от величины прожиточного минимума. За этот период размер базовой пенсий будет повышен в среднем до 51 процента. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13 процентов и коснется всех двух миллионов пенсионеров.

2. С 1 января 2023 года для граждан, выходящих на пенсию, предусматривается повышение величины максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий с 46 до 55 месячных расчетных показателей. Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27 процентов (в течение трех лет – со 109 до 138 тысяч тенге) и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии. Таким образом, государство принимает на себя обязательства по недопущению роста бедности среди пожилого населения.