С начала 2023 года пенсионные накопления казахстанцев увеличились на 2,7 триллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ЕНПФ.

На 1 декабря 2023 года на индивидуальных счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 17,4 трлн тенге. С начала года их прирост составил 2,7 трлн тенге.

"По сравнению с аналогичной датой прошлого года объем пенсионных накоплений вырос почти на 3 трлн тенге или на 20,5%. Прирост сформирован с учетом входящих потоков в виде взносов и инвестиционного дохода, а также исходящих - в виде пенсионных выплат, в том числе по графику и единовременных - на жилье и лечение, в целях наследования, погребения, выезда на ПМЖ и т.д", - говорится в сообщении.

При этом, 96,8% накоплений казахстанцев сформированы за счет обязательных пенсионных взносов.

"На 1 декабря 2023 года объем ОПВ составил 16,8 трлн тенге. Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам составила 553,3 млрд тенге, увеличившись с 1 декабря минувшего года на 26,9%, с начала текущего года – на 24,2%", - отметили в фонде.

Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, с начала года составил порядка 1 245,7 млрд тенге.