Пенсионеры Караганды отдали фальшивым полицейским более 15 млн тенге

Фото: polisia.kz

Телефонные мошенники обманули карагандинских пенсионеров и отобрали у них более 15 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Одним из пострадавших стал 79-летний житель города. 22 июня ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что дочь заявителя якобы стала виновницей дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Чтобы "увести" её от уголовной ответственности, необходимо заплатить 15 тысяч долларов США. Пенсионер объяснил, что у него есть только 9 400. На что лже-сотрудник полиции сказал пожилому человеку выйти на улицу и передать все деньги некоему курьеру. Пенсионер так и сделал, передав неизвестному 9 400 долларов.

Мужчина узнал об обмане, когда позвонил дочери, которая никакого ДТП не совершала и находилась на работе.

Полицейские задержали подозреваемого,им оказался 20-летний карагандинец. Он рассказал, что с заказчиком он познакомился через социальную сеть. за комиссионные в 400 тысяч тенге нужно было просто забрать деньги с указанного адреса, а остальные перечислить на банковский счёт мошенника.

Полицейские также установили причастность подозреваемого ещё к двум аналогичным преступлениям. В первом случае сумма ущерба составила восемь миллионов 400 тысяч тенге, во втором – четыре миллиона тенге. Все потерпевшие являются пенсионерами. Ведётся досудебное расследование по статье 190 УК РК - "Мошенничество".