open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Пенсионерку обязали вернуть Казахстану почти 12 миллионов тенге
diapazon.kz Сегодня, 16:58
160
Сегодня, 16:58
160
Фото: diapazon.kz

Пенсионерку обязали вернуть Казахстану почти 12 миллионов тенге

Жительница Актюбинской области получала пенсию сразу в двух странах. Имеющую двойное гражданство женщину суд обязал вернуть деньги, выплаченные ей в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Diapazon.kz.

Из материалов дела известно, что актюбинка вышла на пенсию в Казахстане в 1995 году. В 2000-м получила гражданство России и с этого года стала получать пенсию и в соседней стране. 

Когда в Минтруда РК узнали об этом, потребовали вернуть незаконно выплаченные деньги. К тому моменту сумма превысила 11 миллионов тенге.

В суде представитель ответчицы отметил, что двойное гражданство - не повод возвращать пенсию, и попросил суд отклонить требования в связи с исковой давностью.

Дело рассмотрели в суде Хромтауского района. Действия женщины признали незаконным обогащением и потребовали вернуть государству 11 808 000 тенге. 

Ответчица пыталась оспорить решение райсуда, но областная инстанция оставила его в силе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#пенсии #суд #двойное гражданство
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:58
160
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх