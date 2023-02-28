Пенсионерку обязали вернуть Казахстану почти 12 миллионов тенге

Фото: diapazon.kz

Жительница Актюбинской области получала пенсию сразу в двух странах. Имеющую двойное гражданство женщину суд обязал вернуть деньги, выплаченные ей в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Diapazon.kz.

Из материалов дела известно, что актюбинка вышла на пенсию в Казахстане в 1995 году. В 2000-м получила гражданство России и с этого года стала получать пенсию и в соседней стране.

Когда в Минтруда РК узнали об этом, потребовали вернуть незаконно выплаченные деньги. К тому моменту сумма превысила 11 миллионов тенге.

В суде представитель ответчицы отметил, что двойное гражданство - не повод возвращать пенсию, и попросил суд отклонить требования в связи с исковой давностью.

Дело рассмотрели в суде Хромтауского района. Действия женщины признали незаконным обогащением и потребовали вернуть государству 11 808 000 тенге.

Ответчица пыталась оспорить решение райсуда, но областная инстанция оставила его в силе.