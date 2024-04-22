Пенсионерка едва не лишилась 50 млн тенге в Караганде

В Караганде сотрудники банка пресекли попытку интернет-мошенника выманить 50 миллионов тенге у пенсионерки. Об этом на еженедельном брифинге МВД сообщил официальный представитель ведомства Шынгыс Алекешев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В отдел по борьбе с киберпреступностью департамента полиции Карагандинской области позвонили сотрудники службы безопасности одного из банков. Они сообщили, что в банке находится пенсионерка, пытающаяся снять со своего депозита 50 миллионов тенге. Пожилая женщина пояснила, что хочет обналичить свои сбережения и положить их на депозит внука. Сам внук о “сюрпризе” бабушки даже не подозревал. Полицейские убедили пенсионерку не снимать денежные средства. Установлено, что злоумышленники предупредили женщину, чтобы она об этом никому не говорила. И бабушка строго придерживалась полученной “инструкции”, – рассказал спикер.

По словам Алекешева, с начала года полицией совместно с АО “Казахтелеком” внедрён новый технический метод противодействия телефонным мошенничествам, совершаемым зарубежными преступниками. Теперь находящиеся за пределами страны мошенники, использующие IP и SIP телефонию, не могут дозвониться на городские абонентские номера граждан Казахстана. Специальная система распознает их звонки и осуществляет блокировку.

Заблокировано свыше двух миллионов таких звонков.

Также совместно с МЦРИАП и сотовыми операторами приняты меры по блокированию звонков с подменных номеров. С момента интеграции пресечено 45 миллионов таких звонков.