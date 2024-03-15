Педофилу вынесли приговор в Туркестанской области

Резонансный судебный процесс завершился в Туркестанской области. На скамье подсудимых - мужчина, пытавшийся изнасиловать 11-летнюю девочку в Кентау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

В суде установлено, что растлитель пытался надругаться над подростком в апреле прошлого года, когда потерпевшая играла во дворе своего дома. При попытке сопротивления, он жестоко бил и душил школьницу.

"Прокурор поддержал обвинение и признал подсудимого виновным по части 3 статьи 24, части 4 статьи 120 Уголовного кодекса и попросил назначить ему лишение свободы на срок 15 лет и 6 месяцев. Государственный обвинитель также просил определить подсудимого для отбывания наказания в учреждении строгого режима уголовно-исполнительной системы", - сообщил пресс-секретарь туркестанского областного суда Асет Серикбаев.

Как выяснилось, задержанный был осуждён в 2018 году за насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийства и грабежом, совершённые подельниками по предварительному сговору. По данным следствия, через 9 дней после выхода из колонии, он пошёл на рецидив.

В суде обвиняемый свою вину признал частично, заявив, что не хотел насиловать девочку, а подошел к ней якобы пообщаться.

Помимо этого он заявил: избил школьницу, чтобы та не рассказала об инциденте родителям.

"Решением суда, подсудимый признан виновным в "Покушении на изнасилование малолетней". Путём частичного сложения наказаний он приговорён к лишению свободы на срок 15 с половиной лет с отбыванием наказания в учреждении строгого режима", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу. Мужчина планирует обжаловать решение суда первой инстанции.