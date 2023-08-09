Педофила, изнасиловавшего восьмилетнюю девочку, освободили от наказания в СКО
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Преступник, изнасиловавший восьмилетнюю девочку, избежит уголовного наказания в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 7152.kz.
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор гражданину Мальченко. В июле прошлого года 27-летний житель Айыртауского района, отбывающий наказание в учреждении минимальной безопасности в селе Ольшанка, совершил насильственные действия в отношении ребёнка.
По заключению судебно-медицинской экспертизы обвиняемый признан невменяемым. Он освобождён от уголовной ответственности, но пройдёт обязательное лечение в психиатрической больнице.
"Назначить Мальченко Алексею Ивановичу принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдения. Процессуальные издержки и платёж по компенсации потерпевшему отнести за счёт государства", - сказал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Ерлан Нуршарыпов.
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