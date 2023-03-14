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Паводки в ЗКО: 16 человек эвакуировали вертолётом МЧС
С села Коржын Каратюбинского района ЗКО вертолётом транспортировали 16 человек, в том числе шестерых детей и двоих беременных женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Вблизи посёлка Коржын зафиксирован перелив талых вод через автодорогу местного значения значения п.Каратобе-п.Коржын. Принято решение на вертолёте доставить в населённый пункт спасателей и плавсредства. А 16 жителей посёлка эвакуированы в районный центр - посёлок Каратобе. На данный момент люди находятся у родственников.
В настоящее время посёлок Коржын остался без транспортного сообщения, жилые дома не подтоплены, продукты и медикаменты имеются. Вода в реке Жасыбай проходит по своему руслу.
Сообщалось, что в Бурлинским районе ЗКО и Уральске объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба. В красной зоне находятся Казталовкий, Чингирлауский, Таскалинский, Каратобинский районы. Если ситуация ухудшится, то чрезвычайная ситуация будет объявлена в этих районах.
В ЗКО на контроле находится девять переливов через дороги и два размыва полотна. Также стало известно о переполнении талыми водами со степи дамбы вблизи села Акбулак. Произошёл перелив и влага подтопила 11 домов в селе. Эвакуировано 44 человека.
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