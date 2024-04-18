Паводки в Казахстане: спасено свыше 117 тысяч человек

На брифинге в Республиканском информационном штабе старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш отметил, что паводок на территории республики проходит в стабильно-напряженном режиме, передает BaigeNews. В паводкоопасных регионах продолжаются аварийно-спасательные работы, проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков.

"Благодаря проведенным противопаводковым мероприятиям вернулись в свои дома 18 651 человек. Благодаря оперативным мерам из зон ЧС заблаговременно проведена эвакуация жителей и животных. Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 117 694 человека, из них 43 931 ребенок. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных", - сказал спикер.

В эвакопунктах остаются 6 887 человек, из них 3 166 детей. Отведена вода из 4 216 жилых домов и 2 698 дворовых территорий. Откачано свыше 10 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 3,2 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала.

Остаются подтопленными 5 718 частных жилых домов и 1 130 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.



Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 44 156 человек и 4 611 единиц техники, 860 водооткачивающих средств, 332 плавательных средства, 18 воздушных судов, а также активное участие принимают волонтеры.