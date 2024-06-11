Паводки в Казахстане: сколько домов построят для пострадавших

Министр промышленности и строительства нашей страны Канат Шарлапаев на заседании правительства доложился о ходе строительства жилья для пострадавших от паводка семей, передаёт BaigeNews.kz.

Канат Шарлапаев сообщил, что в Казахстане в результате паводков признаны пострадавшими 18 005 объектов недвижимости. Их них по 17 295 имеются результаты обследования. Прирост оформленных заключений за неделю составил 1 375. Запланировано строительство 2 245 объектов, приобретение 5 235 домов и квартир на рынке недвижимости, ремонт 9 819 жилищ.

"В связи с принятием поправок в правила предоставления жилищ гражданам, потерявшим его в результате ЧС, количество жилья в ЗКО выросло с 4 042 до 6 061. На сегодняшний день в стране начато строительство 1 828 домов, что составляет 81%. При этом низкие темпы и мобилизация имеют место в ЗКО и Акмолинской области. В Актюбинской области и ЗКО до сих пор остаются под водой 2 122 дома. Несмотря на отсутствие заключений технического обследования, принимаются меры по строительству и приобретению жилья для собственников. Для казахстанцев, чья недвижимость признана непригодной, приобретено 1 943 объекта. На сегодняшний день выплаты получили собственники 1 772 домов", - добавил министр.

По его словам, ситуационный центр и Центр развития трудовых ресурсов на всех этапах мониторят процесс приема и обработки заявлений от граждан через eGov и АИС "Социальная помощь". За счет цифровизации также обеспечен мониторинг в разрезе стадий реализации. Отмечается, что в каждом регионе на площадках массового строительства размещены 52 камеры с круглосуточным онлайн доступом. В ближайшую неделю дополнительно будут подключены шесть камер в Актюбинской области.