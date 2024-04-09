Паводки в Казахстане: дорожники предупредили об ограничениях на 15 трассах

В Казахстане из-за ситуации с паводками введено ограничение на дорогах в 6 областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"По состоянию на 9 апреля 2024 года в 10:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 3730 метров в 4 областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО)", - говорится в сообщении.

Ограничение движения распространяется на 15 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Павлодар, СКО) на протяженности 731 км.



На данный момент на республиканских дорогах задействовано 475 единиц техники и 548 человек.