Паводки в Казахстане: что известно к этому часу
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На брифинге в республиканском информационном штабе представили оперативную информацию по паводковой ситуации в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В восьми регионах страны действуют 33 ЧС местного масштаба. Это - в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанкой, Улытауской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях.
"Службами гражданской защиты эвакуировано более 97 тысяч человек, в том числе 32 тысячи детей. В настоящее время в пунктах временного размещения находятся 7 173 человек, в том числе 3 494 детей", - сообщил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Сайпаш Ерасыл.
Он добавил, что силами МЧС и местных исполнительных органов откачано 8,8 миллионов кубометров талой воды, проведена укладка более 1,4 миллиона мешкотар и 1,1 миллиона тонн инертного материала.
"В аварийно-спасательных работах задействовано более 27 тысяч человек и около 3 тысяч единиц техники и 15 воздушных судов", - сказал Ерасыл.
Пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова представила прогноз погоды по Казахстану на 11-13 апреля. Синоптики прогнозируют в эти дни снег и морозы на большей части Казахстана.
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