Паводки в Казахстане: свыше 21 тысячи жителей вернулись домой после эвакуации

В МЧС обновили данные статистики, связанные с подтоплениями в населённых пунктах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства по состоянию на 10:00, в эвакопунктах страны находятся 8786 человек, в том числе 3814 детей.

"21494 человека уже вернулись домой. Откачано свыше 10,9 млн кубометров талой воды, уложено более 3,7 мл. мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 4 534 жилых домов и 2 763 дворовых территорий", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на телефон горячей линии поступило 2 036 звонков.