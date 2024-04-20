Паводки в Казахстане: свыше 21 тысячи жителей вернулись домой после эвакуации
Сегодня, 10:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:21Сегодня, 10:21
111Фото: Минобороны РК
В МЧС обновили данные статистики, связанные с подтоплениями в населённых пунктах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
По информации ведомства по состоянию на 10:00, в эвакопунктах страны находятся 8786 человек, в том числе 3814 детей.
"21494 человека уже вернулись домой. Откачано свыше 10,9 млн кубометров талой воды, уложено более 3,7 мл. мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 4 534 жилых домов и 2 763 дворовых территорий", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что на телефон горячей линии поступило 2 036 звонков.