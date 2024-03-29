Паводки в Абайской области: глава региона прибыл в Жарминский район

Нурлан Уранхаев приехал в село Үшбиік Жарминского района и ознакомился с текущей ситуацией на месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Абайской области.

"На данный момент со стороны МИО и специалистов ДЧС области принимается все меры по отводу талой воды. В настоящее время наблюдается снижение уровня воды", - сообщили в акимате.

Напомним, вчера в результате интенсивного снеготаяния произошло поступление талой воды из степи, где в селе Үшбиік подтопило 2 крайние улицы.



На месте находятся силы и средства ДЧС области Абай в количестве 54 человек, 9 единиц техники, 2 плавательных средства и 4 мотопомпы, а также силы Департамента полиции в количестве 10 человек личного состава и 4 единицы техники.