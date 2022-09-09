Павлодарский центр занятости трудоустраивал умерших людей

Фото: pavlodarnews.kz/Константин Шелков

В павлодарском центре занятости трудоустраивали людей, умерших ещё несколько лет назад. О том, что в центре работают "мёртвые души" стало известно после проверки, проведённой на основе жалоб в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Против учреждения выдвигали несколько обвинений. Авторы анонимной жалобы обвинили центр занятости областного центра в фиктивной работе, трудоустройстве умерших людей, подделке документов, получении подарков за договоры, растрате госбюджета, нецелевом использовании имущества, а также превышении полномочий руководством. Заявления проверила специально созданная акиматом города комиссия. Вопрос трудоустройства и организации занятости изучила и городская прокуратура.

Факты из анонимного обращения частично подтвердились, заявила заместитель акима города на брифинге в региональной службе коммуникаций.

"Комиссия установила четыре факта трудоустройства умерших. Двоих из них признали умершими в августе 2020 года. А в сентябре прошла оплата единого совокупного платежа. Скорее всего, оплата прошла через систему Kaspi. Ещё по двум людям идут разбирательства – один из них 2005, а второй 2017 годов рождения", – сообщила заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева.

Директор центра занятости подала заявление об увольнении. Она покинет должность 12 сентября.

Светлана Гладышева также отметила, что по выдаче центром занятости безвозмездных грантов нарушения не обнаружили, кроме одного – процессуального.

"Ошибочно в большом потоке одному человеку дважды перечислили грант, – уточнила спикер. – Затем средства перечислили следующему за ним человеку напрямую на счёт, без возврата в госорган. Здесь хищения нет".

Тем не менее, руководитель отдела по выдаче грантов получила дисциплинарное взыскание.

Результаты служебного расследования городской акимат передал в антикоррупционную службу и департамент экономических расследований области. Проверка должна завершиться 22 сентября.

По результатам анализа городской прокуратуры уже объявили строгие выговоры за ослабление контроля заместителю руководителя отдела занятости и соцпрограмм Павлодара. За упущения в работе – директору центра и нескольким руководителям сектора занятости центра.