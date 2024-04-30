Павлодарский Дом дружбы: что объединяет представителей 24 этносов под одним шаныраком

Представители разных этносов изучают казахский язык в павлодарском Доме дружбы. Здесь работают 24 этнокультурных объединения. Сохраняют каждое свои обычаи и традиции, но при этом уже не представляют себя без статуса – казахстанец. В Павлодарской области разные народы одними из первых стали объединяться в сообщества ещё в 1991 году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Греческое этнокультурное объединение в Павлодаре относительно молодое по сравнению с другими. По словам председателя, всего в регионе живёт порядка 500 семей их этноса. Но объединить кусочек европейской народности в степях Казахстана изначально было сложно.

"В 1999 году мы зарегистрировали общественное объединение. На тот момент Ассамблее было уже порядка пяти лет, и за это время не было новых объединений, появились мы. Коллеги мои тогда очень дружно встретили нас. Тогда проблема была с кабинетами, такого большого Дома Дружбы ещё не было. Председатель армянского объединения предложил поделить их кабинет. И вот мы в одном кабинете очень дружно несколько лет жили. Да и вообще очень тесно жили этнокультурные объединения. Друг другу сильно помогали, поддерживали, и я благодарна своим коллегам, кто помог нам встать на ноги", - вспоминает председатель греческого этнокультурного объединения Павлодарской области Людмила Ифандопуло.

Людмила Петровна говорит, развивали объединения на ощупь, всему приходилось учиться. Даже провести какое-либо мероприятие казалось чем-то сложным. Но именно в коллективах этнокультурных объединений, в совместной работе, впоследствии понимали, что дружба - самое главное.

"Первым праздником, куда меня пригласили как председателя, была еврейская Ханука. Председатель этнокультурного объединения Фаина Свечинская пригласила, мол, посмотрите как мы проводим. Поскольку мне было очень интересно, как проводить большие праздники, я пришла. А предыстория праздника Ханука, что древние греки разрушили храм, потом 7 дней его восстанавливали, после этих сказанных по традиции слов, предоставляют слово мне для поздравления. Было очень весело. И мы тогда сделали вывод, что мы не в ответе за то, что проходило в далекие века. Когда мы говорим о той истории, надо делать это с поправкой на день сегодняшний", - с улыбкой рассказывает Людмила Ифандопуло.

На сегодня в Ассамблее Павлодарской области 24 этнокультурных объединения. Наиболее крупные из них: немецкий, татаро-башкирский, чечено-ингушский, славянский, украинский, азербайджанский центры. У каждого цель - рассказывать о культуре своего этноса. Чтобы знали, не забывали корни, отмечали свои праздники. Но при этом каждый понимает, что Родина - именно Казахстан.

"Почти 13 лет в Ассамблее я и вижу, что мы уже стали одной дружной командой. Даже когда свои мероприятия, мы уже не подразделяемся на этнокультурные объединения. Мы, конечно, помним свои корни, но в целом мы казахстанцы. У нас идёт изучение казахского языка во всех объединениях, курсы ведут, получить знания может любой желающий бесплатно. Молодёжь, взрослые люди приходят туда разных этносов, и это радует. У людей формируется своя казахстанская ментальность. Вообще, казахстанская модель межэтнического согласия показывает себя в действии. В этнокультурных объединениях нет разделения по этносам. Взять, к примеру, корейское объединение. Они там так много всего делают, и я думаю, как классно, сколько много корейцев у нас. Начинаешь с ними знакомиться, а там Айгерим, Ботагоз. Казахи ходят, изучают, им это интересно. Взять татаро-башкирский центр, там и русские, и казахи, и украинцы есть. И так в каждом центре", - сказал общественный заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области Рамиль Смаилов.

Ассамблея в Павлодарской области, к слову, активно включилась в помощь в период паводков. Здесь отмечают, когда речь заходит о проявлении гражданской позиции, если возникает необходимость в сплочённости, то отзываются все и максимально быстро.

"Этнокультурные объединения проявили свою активность и показали свою гражданскую позицию. В период паводков у нас был создан региональный штаб, и наши этнокультурные объединения оказали материальную помощь. Мы финансовую помощь не собирали, чисто гуманитарная. Молодёжь Ассамблеи была координаторами по погрузке, по фасовке. Мы ещё раз показали, что казахстанцы - единый народ. Всю гуманитарную помощь буквально за день собрали. К примеру, чечено-ингушский центр тонну картофеля сразу привёз. Для кого-то и 10 миллионов тенге выделить не проблема, а для кого-то мешок муки принести - дорого стоит. Но самое главное, что от души. Искренне хотят люди помочь", - говорит Рамиль Смаилов.

В филиале Ассамблее народа Казахстана в Павлодарской области из года в год появляются всё новые лица разных этносов. Причём большая часть общественников - либо молодые люди, либо преклонного возраста. И как тут признаются, единожды оказавшись в Доме дружбы, уйти отсюда уже сложно. Единение и дружеское общение подкупает.