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Павлодарка добилась компенсации от игрового центра за травму сына
Жительница Павлодара добилась компенсации от игрового центра за травму сына, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Павлодар-онлайн".
В июне 2022 года пятилетний ребёнок на игровой площадке в павлодарском ТРЦ упал с лестницы в лабиринте и сломал руку. В больнице ему наложили гипс и диагностировали закрытый перелом правой руки (причинение вреда здоровью средней степени тяжести).
Досудебное расследование по этому факту прекратили за отсутствием в деянии состава преступления. Женщина обратилась, чтобы получить в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона тенге, мотивируя тем, что её сын испытывал боль, стресс и дискомфорт, проведя месяц в гипсе.
"Решением суда первой инстанции иск удовлетворён частично. С ТОО "Б" в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация в размере 500 тысяч тенге", — сообщили в пресс-службе Павлодарского областного суда.
Ответчик подал апелляционную жалобу. Так как факт получения ребёнком травмы в лабиринте доказан, апелляционная коллегия оставила без изменений решение суда первой инстанции. Постановление вступило в законную силу.
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