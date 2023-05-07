Павлодарка добилась компенсации от игрового центра за травму сына

Фото: BaigeNews.kz

Жительница Павлодара добилась компенсации от игрового центра за травму сына, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Павлодар-онлайн".

В июне 2022 года пятилетний ребёнок на игровой площадке в павлодарском ТРЦ упал с лестницы в лабиринте и сломал руку. В больнице ему наложили гипс и диагностировали закрытый перелом правой руки (причинение вреда здоровью средней степени тяжести).

Досудебное расследование по этому факту прекратили за отсутствием в деянии состава преступления. Женщина обратилась, чтобы получить в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона тенге, мотивируя тем, что её сын испытывал боль, стресс и дискомфорт, проведя месяц в гипсе.

"Решением суда первой инстанции иск удовлетворён частично. С ТОО "Б" в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация в размере 500 тысяч тенге", — сообщили в пресс-службе Павлодарского областного суда.

Ответчик подал апелляционную жалобу. Так как факт получения ребёнком травмы в лабиринте доказан, апелляционная коллегия оставила без изменений решение суда первой инстанции. Постановление вступило в законную силу.