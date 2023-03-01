Павлодарец задержан по подозрению в размещении фейковых объявлений о сдаче квартиры

Фото: Павлодарец размещал фейковые объявления о сдаче квартиры

28 февраля сотрудниками отдела по противодействию киберпреступности ДП Актюбинской области задержан 28-летний павлодарец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Как сообщили в полиции, подозреваемый с июня 2022 года размещал фейковые объявления в приложении Krisha.kz о сдаче квартиры на длительный срок, после чего получал от потерпевших задаток. Доверчивые граждане перечисляли деньги на номера в виде единиц.