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  • Павлодарец задержан по подозрению в размещении фейковых объявлений о сдаче квартиры
Павлодарец размещал фейковые объявления о сдаче квартиры Сегодня, 17:12
192
Сегодня, 17:12
192
Фото: Павлодарец размещал фейковые объявления о сдаче квартиры

Павлодарец задержан по подозрению в размещении фейковых объявлений о сдаче квартиры

28 февраля сотрудниками отдела по противодействию киберпреступности ДП Актюбинской области задержан 28-летний павлодарец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Как сообщили в полиции, подозреваемый с июня 2022 года размещал фейковые объявления в приложении Krisha.kz о сдаче квартиры на длительный срок, после чего получал от потерпевших задаток. Доверчивые граждане перечисляли деньги на номера в виде единиц.

"На данный момент ущерб составляет около одного миллиона тенге. Установлено, что задержанный причастен к минимум пяти фактам мошенничества", - говорится в сообщении.

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#мошенничество #квартиры
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:12
192
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