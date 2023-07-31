  • 31 Июля, 22:36
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из личного архива Замира Дюсекеева Сегодня, 21:05
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Сегодня, 21:05
353
Фото: из личного архива Замира Дюсекеева

Павлодарец в форме Нацгвардии своим танцем удивил Казнет

В соцсетях стал популярным танец служащего Нацгвардии на набережной в Павлодаре. Ролик набрал тысячи просмотров и позитивных комментариев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как выяснили наши коллеги, героем видео оказался радиоведущий Замир Дюсекеев. 29 июля он делал репортаж о срочниках и попросил надеть форму ради погружения в профессию.

"Во время "патрулирования" на набережной встретил знакомого, у него из колонки играл популярный трек. И вот под зажигательный припев мне захотелось станцевать, а кто-то это снял", – рассказал Замир.

36-летний журналист родился в семье музыкантов, танцевать любит с детства, даже работал хореографом. 

"Часто танцую на семейных мероприятиях, мои родные уже привыкли. В нашей семье есть балкарцы, поэтому лезгинка – в числе любимых танцев", – признался Замир Дюсекеев.

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Сегодня, 21:05
353
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