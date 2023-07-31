Павлодарец в форме Нацгвардии своим танцем удивил Казнет

Фото: из личного архива Замира Дюсекеева

В соцсетях стал популярным танец служащего Нацгвардии на набережной в Павлодаре. Ролик набрал тысячи просмотров и позитивных комментариев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как выяснили наши коллеги, героем видео оказался радиоведущий Замир Дюсекеев. 29 июля он делал репортаж о срочниках и попросил надеть форму ради погружения в профессию.

"Во время "патрулирования" на набережной встретил знакомого, у него из колонки играл популярный трек. И вот под зажигательный припев мне захотелось станцевать, а кто-то это снял", – рассказал Замир.

36-летний журналист родился в семье музыкантов, танцевать любит с детства, даже работал хореографом.