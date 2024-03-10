Спас три жизни: павлодарец стал донором почек и сердца

Столичные хирурги в праздничные дни успешно пересадили две почки и сердце от одного органного донора трём пациентам из разных уголков страны, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Минздраве РК, в предпраздничный день команда высококвалифицированых врачей, в которую вошли трансплантологи, кардиохирурги, анестезиологи и медсёстры Национального научного онкологического центра и Кардиохирургического центра Астаны, прибыла на борту санавиации в Павлодарскую область.Параллельно в Астане отобранные программой реципиенты, стоявшие в листе ожидания, были приглашены для сдачи дополнительных анализов.