Спас три жизни: павлодарец стал донором почек и сердца
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Столичные хирурги в праздничные дни успешно пересадили две почки и сердце от одного органного донора трём пациентам из разных уголков страны, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в Минздраве РК, в предпраздничный день команда высококвалифицированых врачей, в которую вошли трансплантологи, кардиохирурги, анестезиологи и медсёстры Национального научного онкологического центра и Кардиохирургического центра Астаны, прибыла на борту санавиации в Павлодарскую область.Параллельно в Астане отобранные программой реципиенты, стоявшие в листе ожидания, были приглашены для сдачи дополнительных анализов.
"По результату медицинского обследования и по решению комиссии, определён 26-летний реципиент. Он находился на гемодиализе на протяжении шести лет с диагнозом V терминальная стадия почки. В Национальном научном онкологическом центре в городе Астана врачи успешно провели взрослому пациенту кадаверную трансплантацию почки.Реципиента перевели в палату, на сегодняшний день его состояние хорошее стабильное. Почки функционируют в полном объёме. Вторая почка была пересажена ребёнку в центре материнства и детства также в Астане. Пересадка третьего органа — сердца была проведена в Кардиохирургическом центре", — сообщили в Минздраве.
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