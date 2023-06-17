Павлодарец изнасиловал 75-летнюю тещу

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Приговор озвучили в суде №2. На скамье подсудимых оказался 54-летний мужчина, вину он не признал. Однако собранные по делу доказательства были не в его пользу. Следствием установлено два факта надругательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ирбис TV".

Подробности уголовного дела не разглашают, слушания прошли в закрытом режиме. Известно лишь, что рассмотрели материалы по двум эпизодам изнасилования. Пенсионерка, за которой к тому же нужен был уход, проживала вместе с зятем и дочкой. Последняя и заподозрила факт надругательства. По версии следствия, 54-летний павлодарец пользовался беспомощным положением 75-летний тещи. В ходе следствия и после в суде вину не признал.

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "Изнасилование" и назначить ему наказание в виде лишения свободы, сроком на 8 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - зачитала приговор Айгерим Байсолтанова, судья павлодарского городского суду №2.

В списке вещественных доказательств есть предсмертная записка, которую подозреваемый написал перед тем, как хотел покончить с собой. По приговору суда его обязали выплатить компенсацию морального вреда потерпевшей теще в 5 миллионов тенге. Вердикт не вступил в законную силу.