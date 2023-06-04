Патриотическое видео ко Дню госсимволов сняли военные курсанты в Актобе

Фото: кадр из видео

Курсанты Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Т.Я. Бегельдинова поддержали республиканскую акцию "Мой флаг – моя гордость!", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Курсанты сняли патриотическое видео о государственных символах, построили большую фигуру казахстанского флага и исполнили гимн страны.

Напомним, 4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов: герба, флага и гимна. Госимволы РК были приняты 4 июня 1992 года. Праздник в Казахстане отмечают с 2007 года.