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кадр из видео Сегодня, 11:07
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Сегодня, 11:07
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Фото: кадр из видео

Патриотическое видео ко Дню госсимволов сняли военные курсанты в Актобе

Курсанты Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Т.Я. Бегельдинова поддержали республиканскую акцию "Мой флаг – моя гордость!", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Курсанты сняли патриотическое видео о государственных символах, построили большую фигуру казахстанского флага и исполнили гимн страны.

Напомним, 4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов: герба, флага и гимна. Госимволы РК были приняты 4 июня 1992 года. Праздник в Казахстане отмечают с 2007 года. 

Видео: t.me/modgovkz
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Сегодня, 11:07
264
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