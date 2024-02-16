Пассажирский автобус загорелся в области Жетысу

В селе Балпык-би Коксуского района произошло загорание пассажирского автобуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС области Жетысу.

Сотрудники ДЧС незамедлительно прибыли на место происшествия.

"Было установлено, что произошло открытое горение пассажирского автобуса. Пожар ликвидирован в 10:58. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

В тушении пожара были задействованы пять сотрудников и одна единица техники.