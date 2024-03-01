Пассажирский автобус дотла сгорел в Жамбылской области
Сегодня, 08:23
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Сегодня, 08:23Сегодня, 08:23
152Фото: МЧС
В Жамбылской области на автодороге "Алматы-Ташкент" загорелся пассажирский автобус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Как отметили в ведомстве, предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
"До прибытия пожарной части пассажиры 29 человек самостоятельно вышли из автобуса и выехали на попутном транспорте. Пожар потушен. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС.
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