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Пассажирский автобус дотла сгорел в Жамбылской области

Сегодня, 08:23
АВТОР
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МЧС Сегодня, 08:23
Сегодня, 08:23
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Фото: МЧС

В Жамбылской области на автодороге "Алматы-Ташкент" загорелся пассажирский автобус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Как отметили в ведомстве, предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

"До прибытия пожарной части пассажиры 29 человек самостоятельно вышли из автобуса и выехали на попутном транспорте. Пожар потушен. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС.

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