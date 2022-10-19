Пассажирские вагоны будут собирать в Петропавловске

Фото: акимат СКО

В Петропавловске планируют наладить сборку пассажирских вагонов, сообщил аким СКО Кумар Аксакалов в своём Telegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.

По словам акима, на заводе "ЗИКСТО" снесут старые строения, а вместо них в 2023 году начнётся строительство нового корпуса площадью 6000 квадратных метров для сборки пассажирских вагонов.

"ЗИКСТО" будет выпускать пассажирские вагоны для "КТЖ-Экспресс". Уровень знаний и компетенций на заводе есть. Сейчас идёт оформление договора на сборку 300 вагонов. Уже провели сертификацию двух видов пассажирских вагонов. На действующих цехах со следующего месяца начнётся производство с дальнейшей локализацией. Компания Cool Infinity тоже начинала с нуля. Сейчас сами изготавливают рамы, каркасы и обшивку", - написал глава региона.

В вагонах будут предусмотрены душевые кабины, отдельный туалет для людей с особыми потребностями. В каждом купе установят телевизор и кондиционер.

"Параллельно предприятие выполняет двугодичный контракт для "КТЖ-Экспресс" на выпуск 2000 вагонов-платформ. Уже поставлено 1234 вагона-платформы. В целом завод работает устойчиво. Новая продукция – это инвестиции в новое оборудование, это новые рабочие места, больше налогов", - отметил Аксакалов.

По его данным, в прошлом году "ЗИКСТО" выплатило 222 миллиона тенге налогов, за девять месяцев 2022 года - 380 миллионов тенге, по итогам года ожидается 425 миллионов тенге.