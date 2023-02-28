Пассажирок рейса "Астана-Шымкент" наказали за оскорбления и побои

В столичном суде рассмотрели дело по факту хулиганства в аэропорту Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

25 февраля в столичном аэропорту две женщины были очень возмущены задержкой рейса Астана-Шымкент и устроили там скандал. Они оскорбляли, нецензурно выражались, а одна из работниц даже получила побои, к счастью, не повлекшие причинение вреда здоровью.

"Инспектор линейного отдела полиции возбудил административные дела и квалифицировал действия двух лиц как мелкое хулиганство (статья 434 часть 1 КоАП), и одной нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью (часть 1 статья 73-2 КоАП)", - говорится в сообщении.

Так, в ходе судебного заседания обе правонарушительницы свою вину признали полностью, в содеянном раскаялись.

Суд признал женщин виновными в совершении правонарушений. В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, суд признал наличие на иждивении у одной из женщин малолетнего ребёнка, признание вины и раскаяние в содеянном, совершение правонарушения впервые.

"В силу части второй статьи 50 КоАП административный арест не может применяться к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. Обстоятельств, отягчающих ответственность - не установлено. Учитывая характер совершенных деяний, личности виновных лиц, судом по части1 статьи 434 КоАП наложены взыскания в виде штрафов в размере 5 МРП (17 250 тенге), по части 1 статьи 73-2 КоАП в виде штрафа в размере 10 МРП (34 500 тенге) тенге.

Постановления специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям не вступили в законную силу.

Напомним, 25 февраля утренний рейс из Астаны в Шымкент задержали на 10 часов из-за неблагоприятных погодных условий, а потом вылет и вовсе отменили. Пассажиры устроили скандал в аэропорту. Позже скандалом в столичном аэропорту заинтересовались в КГА.