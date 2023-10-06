Пассажира задержали в поезде Мангистау – Атырау

Мужчину задержали в пассажирском поезде сообщением Мангистау – Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"56-летний житель Атырауской области находился в состоянии алкогольного опьянения и выражался нецензурной бранью в общественном месте. По акту начальника поезда мужчина был снят с поезда на станции Сай-Отес. При доставлении правонарушителя в комнату полиции, он не выполнял законные требования представителей власти и оказывал сопротивление", - сообщили в полиции.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанного выявлено алкогольное опьянение средней степени. В отношении него составлен административный материал сразу по трём статьям КоАП РК: статья 440 "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", статья 434 "Мелкое хулиганство", статья 667 "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа". На него наложен штраф в размере 5 МРП.

Также решением Мангистауского районного суда за мелкое хулиганство и неповиновение вышеуказанный гражданин оштрафован на 50 МРП.

Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.