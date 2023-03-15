Пассажира оштрафовали за курение и распитие алкогольных напитков в поезде

Фото: polisia.kz

Транспортные полицейские оштрафовали пассажира за курение и распитие алкогольных напитков в поезде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По прибытию пассажирского поезда сообщением Уральск-Алматы на станцию Актобе сотрудники линейного отдела полиции по акту сняли мужчину. В ходе проверки транспортные полицейские установили 32-летнего жителя Западно-Казахстанской области, который находясь в состоянии алкогольного опьянения курил сигарету в тамбуре вагона и не реагировал на замечания поездной бригады.

"В отношении правонарушителя составлен административной материал по двум статьям КоАП РК – "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Нарушение запрета потребления табачных изделий, в местах, в которых законодательством РК он установлен" и наложен штраф в размере 20 МРП", - сообщили в полиции.

Напомним, что с начала текущего года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к ответственности привлечено 10 650 правонарушителей. В том числе, за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения – 1161, за нарушение запрета потребления табачных изделий – 382.