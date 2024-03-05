Пассажир напал на водителя автобуса в Атырау

В Атырау задержали хулигана, напавшего на водителя автобуса за просьбу оплатить проезд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

Инцидент произошёл днем 5 марта в автобусе, следующем по маршруту №22.

По словам директора КГУ "СмартАтырау" Арслана Аронова, в результате потасовки водитель получил травму лица.

"У водителя опухли челюсть и один глаз. Хулиган убежал, но полиция его задержала. Причина нападения банальная - водитель потребовал его оплатить проезд и тот, видите ли, обиделся. К сожалению, у нас половина населения не платит за проезд. К тому же, он сломал валидатор. Теперь должен восстановить", - сообщил Арслан Аронов.