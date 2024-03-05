Пассажир напал на водителя автобуса в Атырау
Сегодня, 19:14
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Сегодня, 19:14Сегодня, 19:14
136Фото: polisia.kz
В Атырау задержали хулигана, напавшего на водителя автобуса за просьбу оплатить проезд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.
Инцидент произошёл днем 5 марта в автобусе, следующем по маршруту №22.
По словам директора КГУ "СмартАтырау" Арслана Аронова, в результате потасовки водитель получил травму лица.
"У водителя опухли челюсть и один глаз. Хулиган убежал, но полиция его задержала. Причина нападения банальная - водитель потребовал его оплатить проезд и тот, видите ли, обиделся. К сожалению, у нас половина населения не платит за проезд. К тому же, он сломал валидатор. Теперь должен восстановить", - сообщил Арслан Аронов.
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