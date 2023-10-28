Партию осетровых рыб изъяли у жителя Мангистау

Около 50 килограммов осетровой рыбы обнаружено у жителя Мангистау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Сотрудники природоохранной полиции области совместно с сотрудниками СОБР и роты патрульной полиции в рамках ОПМ "Браконьер" на 39 километре трассы Актау-Форт-Шевченко остановили автомашину Mazda. В ходе осмотра изъято десять штук осетровых рыб. Вес изъятой рыбы составляет 45 килограммов 650 граммов", — сообщили в полиции.

Задержан 34-летний мужчина. Уголовное дело расследую по статье 339 УК РК.