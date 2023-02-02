Партия Respublica созывает первый внеочередной съезд

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Председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров подписал постановление о созыве I внеочередного съезда. Он состоится в Астане 6 февраля, передаёт BaigeNews.kz.

В работе cъезда примут участие члены партии из всех регионов страны.

На мероприятии будет представлена и утверждена предвыборная программа партии и обновлённый устав. Помимо этого, состоится голосование за кандидатов в депутаты мажилиса парламента восьмого созыва, выдвигаемых по партийным спискам и по одномандатным территориальным избирательным округам.

"Центральный аппарат совместно с региональными подразделениями партии проводит масштабную подготовку к одному из важнейших внутрипартийных мероприятий в истории Respublica - первому внеочередному съезду. Все члены партии с нетерпением ждут проведения Съезда, так как именно данное событие станет для нас той площадкой, во время которой мы представим общественности наши ключевые идеи и предложения", - подчеркнул Ходжаназаров.

Съезд пройдёт в формате "без галстуков".