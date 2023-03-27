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pixabay.com Сегодня, 20:52
55
Сегодня, 20:52
55
Фото: pixabay.com

Партия "Ак жол" распределила мандаты депутатов

На пленуме Национального совета ДПК "Ак жол" обсудили итоги выборов депутатов Мажилиса Парламента РК восьмого созыва и распределили мандаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Мандаты депутатов мажилиса единогласным решением пленума доверены следующим кандидатам:

  • Барлыбаев Ерлан Хайланұлы - экономист, депутат мажилиса VII созыва;
  • Бейсенбаев Ержан Алмабекұлы - предприниматель, независимый директор ТОО "BIGLIFE", область Жетісу;
  • Еспаева Дәния Мәдиқызы - финансист, депутат мажилиса VII созыва;
  • Иса Қазыбек Жарылқасынұлы - поэт, депутат мажилиса VII созыва;
  • Перуашев Азат Тұрлыбекұлы - председатель ДПК "Ак жол";
  • Садыков Асқар Аманбайұлы – бизнесмен, председатель Актюбинского областного филиала ДПК "Ак жол".

27 марта в Центризбиркоме подвели окончательные итоги очередных выборов в маслихаты и мажилис парламента. По данным ЦИК, за "Ак жол" проголосовали 535 139 казахстанцев, партия получила шесть депутатских мандатов в мажилисе.

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Сегодня, 20:52
55
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