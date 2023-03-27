Партия "Ак жол" распределила мандаты депутатов

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На пленуме Национального совета ДПК "Ак жол" обсудили итоги выборов депутатов Мажилиса Парламента РК восьмого созыва и распределили мандаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Мандаты депутатов мажилиса единогласным решением пленума доверены следующим кандидатам:

Барлыбаев Ерлан Хайланұлы - экономист, депутат мажилиса VII созыва;

Бейсенбаев Ержан Алмабекұлы - предприниматель, независимый директор ТОО "BIGLIFE", область Жетісу;

Еспаева Дәния Мәдиқызы - финансист, депутат мажилиса VII созыва;

Иса Қазыбек Жарылқасынұлы - поэт, депутат мажилиса VII созыва;

Перуашев Азат Тұрлыбекұлы - председатель ДПК "Ак жол";

Садыков Асқар Аманбайұлы – бизнесмен, председатель Актюбинского областного филиала ДПК "Ак жол".

27 марта в Центризбиркоме подвели окончательные итоги очередных выборов в маслихаты и мажилис парламента. По данным ЦИК, за "Ак жол" проголосовали 535 139 казахстанцев, партия получила шесть депутатских мандатов в мажилисе.