open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

parlam.kz Сегодня, 14:05
217
Сегодня, 14:05
217
Фото: parlam.kz

Парламентские выборы пройдут в первой половине 2023 года

Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил спикер Ерлан Кошанов, передаёт BaigeNews.kz. 

"Парламентские выборы пройдут в первом полугодии следующего года. Но это президент объявит. Естественно, после этого будет сформировано новое правительство. По срокам надо дождаться, когда президент объявит", - сказал Е. Кошанов. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Парламент РК #Мажилис #выборы
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:05
217
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх