Парламентские выборы пройдут в первой половине 2023 года

Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил спикер Ерлан Кошанов, передаёт BaigeNews.kz.

"Парламентские выборы пройдут в первом полугодии следующего года. Но это президент объявит. Естественно, после этого будет сформировано новое правительство. По срокам надо дождаться, когда президент объявит", - сказал Е. Кошанов.