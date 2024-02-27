  • 27 Февраля, 07:43
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Швеция вступит в НАТО

Сегодня, 06:30
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nato.int Сегодня, 06:30
Сегодня, 06:30
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Фото: nato.int

Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Венгрия была единственной страной альянса, которая ещё не ратифицировала заявку Швеции.

"Я приветствую голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь, когда все союзники одобрили это решение, Швеция станет 32-м союзником НАТО. Членство Швеции сделает нас всех сильнее и безопаснее”, — заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Швеция и Финляндия, которые в течение долгих десятилетий придерживались принципа нейтралитета в проведении своей внешней политики, подали заявку на членство в североатлантическом альянсе почти сразу после начала войны в Украине — в мае 2022 года. В апреле 2023-го Финляндию приняли в НАТО. 

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