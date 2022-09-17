Парк солнечной энергии предложил построить в Атырау венгерский инвестор

Аким Атырауской области Серик Шапкенов встретился с директором венгерской компании Globalia Габором Шаги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Иностранный инвестор предложил построить в Атырау парк солнечной энергии мощностью 100 МВт. Серик Шапкенов отметил, что данный проект выгоден для региона.

"Экология Атырауской области несомненно требует пристального внимания. В этой связи предложенный вами проект является весьма интересным. В этой связи мы можем предложить вам в пользование источник воды с канала испарения "Тухлая балка". Сейчас некоторые районы области потребляют электроэнергию из соседней России. Вместо того, чтобы тянуть несколько километров сетей и ставить пост для того, чтобы взять на свой баланс, гораздо выгоднее построить индустриальный парк на 20 МВт в соответствии с предложенным вами проектом. Я поддерживаю этот проект. С нашей стороны будет оказана необходимая помощь", - сказал Шапкенов.

Иностранный инвестор остановился на эффективности проекта "Получение зелёной энергии через генератор водорода с помощью солнечного света".

"Один из вариантов бесперебойного электроснабжения города - водородный генератор. Энергию, необходимую для этого производства, получают солнечные парки или ветровые электростанции. Газообразный водород, полученный при электролизе, может быть использован для питания небольших электроприборов, автобусов, автомобилей и даже больших электроустановок. Кроме того, генератор водорода работает дольше, чем при таком же количестве топлива, как и у бензиновых генераторов", - сказал Габор Шаги.