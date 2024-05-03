Паразиты, холерный вибрион, тяжёлые металлы: что показали пробы воды из столичных рек

Когда завершат реконструкцию очередного участка русла ручья Сарыбулак рассказали в акимате Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Одна из основных водных артерий столицы не превышает в длину и 13 километров. Но протекает она через промышленную зону и частный сектор. Таким образом, в ручей то и дело попадает мусор и отходы человеческой жизнедеятельности. А семь лет назад Сарыбулак вовсе оказался на грани пересыхания, но этого чудом удалось избежать. Горожане явно недовольны таким положением дел.

"Помню, раньше в этой воде жили ондатры. Дети купались. Рыбу здесь ловили. Уток еще можно встретить, правда. Люди сами загадили все. Как болото сейчас выглядит. И хоть вода иногда прибавляется - жалко на Сарыбулак смотреть", - говорит столичный житель Данияр Акназаров. "У нас в Астане очень грязная вода. Мне кажется заболеть можно, если искупаться в ней. Постоянно проходишь мимо – она вся зеленая. Летом цветет, болотом пахнет. Иногда идешь, смотришь, там рыба мертвая плавает. Не знаю, занимается ли кто-то у нас очисткой рек, по-моему, нет", - жалуется Кристина Высоченко.

По информации городского Управления строительства проект реконструкции русла Сарыбулака поделен на участки. Первую очередь ввели в эксплуатацию еще восемь лет назад. Тогда работы обошлись почти в 716 миллионов тенге.

"Продолжительность второго участка первой очереди равна 2,58 километров. Сегодня документы по корректировке на стадии рассмотрения в министерстве финансов. Вторая очередь, так называемый, Полигон-1: от железнодорожного моста в сторону ТЭЦ-1, до соединения с существующим каналом. Сейчас проект на стадии строительно-монтажных работ. Завершить планируем в сентябре. Продолжительность этого участка – один километр 109 метров", - рассказали в пресс-службе столичного акимата.

Другой ручей, протекающий через правый берег Астаны, нуждался нисколько в новом русле, сколько в тщательной очистке. Гидрологическое обследование показало, что Акбулак затянуло илом на 70%. В отдельных местах его толщина достигала двух метров. Работы стартовали в сентябре прошлого года и пока не завершены.

Оба ручья впадают в Есиль, тем самым еще больше его загрязняя. Воду в главной реке Астаны постоянно проверяют на санитарно-химические показатели. Об этих исследованиях нам рассказали в столичном Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. В прошлом году из водоемов второй категории в городской черте взяли 316 проб. В 94% зафиксировали превышение по химическому потреблению кислорода, взвешенным веществам, сухому остатку, хлоридам, содержанию железа и марганца. А вот пестицидов в 28 отобранных пробах, противоречащих требованиям санпина, не обнаружили. Впрочем, представленную нашей редакции статистику положительной назвать нельзя.

"На соли тяжелых металлов проверили 61 пробу воды, в 12 из них установили несоответствия по кадмию. На санитарно-паразитологические показатели исследовали 230 проб, проверку не прошли 14. При измерении индекса лактозоположительных кишечных палочек рассмотрели 309 проб воды, не соответствуют требованиям – 65", - рассказала заместитель руководителя ДСЭК Айгуль Шагалтаева.

Проверяли воду также на холерный вибрион. Там все пробы оказались чистыми. Обычно такие проверки проводят в теплый период года: с мая по сентябрь. То есть скоро мы узнаем как изменилось ситуация за зиму. Но все равно, даже при постоянном мониторинге купаться лучше в организованных для этого местах, предупреждают специалисты. Ни в коем случае воду из рек пить нельзя. А сразу после водных процедур нужно как можно скорее принять гигиенический душ.