Пара-каноист из Шымкента получил инновационные протезы ног от фонда "Қазақстан халқына"

23-летний пара-каноист Бибарыс Спатай из города Шымкент получил инновационные протезы обеих ног от общественного фонда "Қазақстан халқына", передает BaigeNews.kz. Накануне он после "примерки" и тестирования у производителя, получил протезы и начал готовиться к ближайшим соревнованиям по пара-каноэ. Предыдущие протезы Бибарыс приобрел еще шесть лет назад.

"Свой старый протез я усовершенствовал, вложив свои деньги, чтобы он мог выдержать интенсивные тренировки в зале, в том числе и на воде. После шести лет службы мне были нужны новые протезы. Услышав о программе Фонда, подал заявку и получил одобрение. Очень благодарен фонду "Қазақстан халқына" и компании "Ottobok", которая изготовила протезы", – рассказала Бибарыс Спатай.

Стоимость новых протезов 12,1 миллиона тенге. По словам Бибарыса, жизнь на протезах началась в пять лет, когда он попал под колеса "Камаза" и лишился обеих ног. До пятого класса посещал школу, но после аварии перешел на домашнее обучение. Все это время парня активно поддерживала его многодетная семья.

"Я всю жизнь хожу с протезом. Но когда был в школе, родители боялись, что я упаду и со мной что-то случится. Поэтому я учился дома. Конечно, повзрослев, стал более самостоятельным. На первом курсе юрфака решил заняться спортом. Вначале рассматривал просто как хобби. Когда стало получатся, я начал видеть перспективу, окончив учебу поступил на физкультурное отделение. Благодаря тренеру я полюбил пара-каноэ, начал участвовать в чемпионатах и выигрывать", – рассказал Бибарыс.

Бибарыс – действующий чемпион Азии по пара-каноэ, а также участник Паралимпиады в Токио-2020. Теперь он планирует подготовиться к новым Паралимпийским играм в Париже, лицензии которых будут разыгрываться уже в следующем году. Понимая необходимость социальной адаптации и самореализации особенных людей, Бибарыс считает, что каждый человек с инвалидностью должен найти и поставить себе цель.

"В мое школьное время интернет не был так развит как сейчас. Сидя дома, я много о чем не знал, не был в курсе, что есть Олимпиада для параспортсменов. Потому я думаю, что каждый должен поставить себе цель и не ограничивать себя ни в чем, а стремиться и приложить все усилия, чтобы ее реализовать", – подчеркнул параспортсмен.

В фонде "Қазақстан халқына" отметили, что на сегодня 48 казахстанцев получили протезы в рамках благотворительной программы по обеспечению инновационными протезноортопедическими изделиями детей и молодежи с инвалидностью. На реализацию программы выделен миллиард 568 миллионов тенге.