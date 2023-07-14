Памятник Абаю изрисовали в Усть-Каменогорске

Фото: yk-news.kz

В Усть-Каменогорске вокруг памятника Абаю установили ограждение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.



По данным коммунальщиков, доступ к памятнику, который находится возле областного акимата, ограничили вынужденно. В этой части города полно камер "Сергек", также неподалеку находится стационарный пост полиции. Но это не остановило злоумышленников.

10 июля в полицию сообщили, что кто-то изрисовал памятник. В КГП "Таза Өскемен" добавили, что на памятнике постоянно появляются различные надписи, рисунки. Кроме того, на основание заезжают подростки на велосипедах, гранит от этого трескается и ломается.

"Наши сотрудники еле как избавились от этих надписей! Растворитель не помог. Пришлось удалять шлифовальным оборудованием", — рассказали в КГП "Таза Өскемен".

В полиции сообщили, что злоумышленников установили по камерам видеонаблюдения. 2 июля трое несовершеннолетних подъехали к памятнику на велосипедах. Один из ребят нанёс надпись на основание, рассказали в ДП.